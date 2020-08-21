Кремль на уступки не пойдет: Зеленского предупредили о последствиях "договорняка" с Россией

Украина, договариваясь о чем-либо с Кремлем, должна понимать, что россияне будут использовать соглашения исключительно в своих интересах. Также не стоит рассчитывать, что Россия пойдет на компромиссы. Такое предупреждение руководству Украины озвучил журналист и блогер Айдер Муждабаев в интервью «ФАКТАМ».

По словам Муждабаева, Кремль уже показал что использует объявленное перемирие на фронте, чтобы закрепиться на позициях.

«Я не верю ни в какие договоренности с россиянами… Они будут любое перемирие, даже такую формальную имитацию мира, использовать только ради одного — чтобы укрепить свои военные позиции и улучшить свои политические позиции. Россияне не пойдут ни на какие уступки, которые ухудшат их положение в чем бы то ни было», — считает журналист.

Аналогичную судьбу блогер предрекает будущему соглашению о свободной экономической зоне на Донбассе. «Начнут закидывать украинцам в головы идеи, как в Молдове про Приднестровье: смиритесь с оккупацией… Как Кравчук сейчас говорит — экономическое сотрудничество с оккупированными территориями. Это и есть Приднестровье», — объяснил Муждабаев.

Как Украина должна вести переговоры и какую опасность таит не побежденный до конца «русский мир», читайте в интервью Муждабаева «С россиянами разговор должен быть в формате зуб за зуб, они только так понимают».



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