С 1 сентября Украина приостановит безвиз с Беларусью

С 1 сентября у Украины с Беларусью будет приостановлено соглашение о режиме безвизовых поездок. Для украинцев это означает, что въехать на территорию соседней страны разрешат только по загранпаспорту. Пересечение границы по украинскому внутреннему паспорту станет невозможно. О предстоящих изменениях МИД объявил еще в мае 2020 года и дал три месяца для подготовки.

Как сообщает Госпогранслужба, украинцам, которых нововведение застигнет на территории Беларуси, разрешат вернуться домой по внутреннему паспорту. Для дальнейших поездок предлагается оформить загранпаспорт либо на территории Украины, либо в посольстве в Минске или же в консульстве в Бресте (в дипучреждениях ждут тех граждан Украины, кто постоянно проживает в Беларуси).

Что касается украинцев из приграничных с Беларусью районов, то для них сохраняется упрощенный порядок въезда на территорию Беларуси. На границе принимаются в качестве удостоверения личности внутренние украинские паспорта, а для детей — свидетельства о рождении. Особый режим распространяется на тех украинцев, кто зарегистрирован в районах, примыкающих к границе, а также в городах Чернигове и Ковеле (по соглашению между правительствами от 12.12.1998).

Как сообщали «ФАКТЫ», с 30 августа украинцам обещают снова открыть возможность собирать дикоросы в лесах в пограничных районах Беларуси.

Напомним, с 1 марта 2020 года был введен режим поездок в Россию только по загранпаспортам.

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