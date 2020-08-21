27.28 / 27.53 32.09 / 32.57
Киев: +24
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

После отставки Холодницкого САП возглавил Грищук: кто это такой

15:20 21 августа 2020
Максим Грищук

В связи с тем, что в пятницу, 21 августа, произошло увольнение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, временно исполняющим обязанности главы САП стал Максим Грищук.

Как сообщает УНИАН, Максим Грищук — первый заместитель главы САП. В октябре 2015 года он подал заявку в конкурсную комиссию по избранию руководителя САП, но генпрокурор Виктор Шокин утвердил кандидатуру Назара Холодницкого.

Максиму Грищуку 36 лет. Он женат и воспитывает двоих детей. В прокуратуре Грищук работает с 2008 года, начинал со стажера. С мая 2012 по декабрь 2015 работал прокурором во Львове. В августе 2014 Грищука призвали на службу в армию. Он воевал в зоне проведения АТО в рядах 80 и 81-й бригад, защищал Донецкий аэропорт.

Сам Грищук заявил, что находится в отпуске, и новость стала для него неожиданностью.

«То, что я — исполняющий обязанности — я еще не видел приказа», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Холодницкий показал журналистам «деньги от Злочевского».

172

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

машины на трассе

Люди едут на море: внушительную пробку на въезде в Одессу сняли на видео с высоты

беларусь

С 1 сентября Украина приостановит безвиз с Беларусью

вокзал

Из Центрального вокзала в Киеве эвакуировали всех людей: что произошло

Михаил Ефремов

«Ефремова топят»: свидетель рассказал, кто сидел за рулем в момент ДТП

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер