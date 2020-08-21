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После отставки Холодницкого САП возглавил Грищук: кто это такой
В связи с тем, что в пятницу, 21 августа, произошло увольнение главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, временно исполняющим обязанности главы САП стал Максим Грищук.
Как сообщает УНИАН, Максим Грищук — первый заместитель главы САП. В октябре 2015 года он подал заявку в конкурсную комиссию по избранию руководителя САП, но генпрокурор Виктор Шокин утвердил кандидатуру Назара Холодницкого.
Максиму Грищуку 36 лет. Он женат и воспитывает двоих детей. В прокуратуре Грищук работает с 2008 года, начинал со стажера. С мая 2012 по декабрь 2015 работал прокурором во Львове. В августе 2014 Грищука призвали на службу в армию. Он воевал в зоне проведения АТО в рядах 80 и 81-й бригад, защищал Донецкий аэропорт.
Сам Грищук заявил, что находится в отпуске, и новость стала для него неожиданностью.
«То, что я — исполняющий обязанности — я еще не видел приказа», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Холодницкий показал журналистам «деньги от Злочевского».172
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