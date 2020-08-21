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Украина

Пассажиры не смогут сесть в поезд на четырех крупных станциях

15:31 21 августа 2020
вокзал

После утверждения границ красной карантинной зоны по коронавирусу было объявлено о новых правилах в поездах. На станциях Черновцы, Коломыя, Острог, Радивилов (все в красной зоне) составы будут останавливаться только для высадки пассажиров. Пассажирам, собиравшимся отправляться с закрытых станций, предлагается сдать билеты.

Как сообщает «Укрзалізниця», на перечисленных вокзалах не будут продаваться билеты на поезда, следующие за пределы красной зоны (в Одессу, Киев, Геническ, Лисичанск и др). Нововведение коснется составов:

  • № 702 / 701 Львов — Черновцы;
  • № 136 / 135 Черновцы — Одесса;
  • № 7 / 8 Киев — Черновцы;
  • № 117 / 118 Киев — Черновцы;
  • № 98 / 97 Ковель — Киев;
  • № 46 / 45 Ужгород — Лисичанск;
  • № 88 / 87 Ковель — Новоалексеевка;
  • № 122 / 121 Николаев — Ровно;
  • № 232 / 231 Геническ — Ивано Франковск.

Часть поездов вместо Черновцов будут следовать до станций Снятин и Новоселица. Изменения в маршрутах коснутся поезда № 8/7 Снятин — Киев, № 118/117 Новоселица — Киев, № 136/135 Снятин — Одесса, № 702/701 Снятин — Львов.

Напомним, в Тернополе и Луцке поезда уже перешли на обычный режим высадки и посадки пассажиров.

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вокзал

Пассажиры не смогут сесть в поезд на четырех крупных станциях

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