Пассажиры не смогут сесть в поезд на четырех крупных станциях

После утверждения границ красной карантинной зоны по коронавирусу было объявлено о новых правилах в поездах. На станциях Черновцы, Коломыя, Острог, Радивилов (все в красной зоне) составы будут останавливаться только для высадки пассажиров. Пассажирам, собиравшимся отправляться с закрытых станций, предлагается сдать билеты.

Как сообщает «Укрзалізниця», на перечисленных вокзалах не будут продаваться билеты на поезда, следующие за пределы красной зоны (в Одессу, Киев, Геническ, Лисичанск и др). Нововведение коснется составов:

№ 702 / 701 Львов — Черновцы;

№ 136 / 135 Черновцы — Одесса;

№ 7 / 8 Киев — Черновцы;

№ 117 / 118 Киев — Черновцы;

№ 98 / 97 Ковель — Киев;

№ 46 / 45 Ужгород — Лисичанск;

№ 88 / 87 Ковель — Новоалексеевка;

№ 122 / 121 Николаев — Ровно;

№ 232 / 231 Геническ — Ивано Франковск.

Часть поездов вместо Черновцов будут следовать до станций Снятин и Новоселица. Изменения в маршрутах коснутся поезда № 8/7 Снятин — Киев, № 118/117 Новоселица — Киев, № 136/135 Снятин — Одесса, № 702/701 Снятин — Львов.

Напомним, в Тернополе и Луцке поезда уже перешли на обычный режим высадки и посадки пассажиров.



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