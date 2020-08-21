- 16:40 Названо химическое вещество, которое нашли в организме Навального
- 16:29 Атмосферная неустойчивость: синоптик рассказала, какой будет погода 22 августа
- 16:14 «Олимпик» — «Динамо»: где смотреть онлайн матчи 1-го тура чемпионата Украины
- 16:13 Притула с рейтингом чуть больше 5 процентов не будет эффективным кандидатом, — политолог
- 16:08 Стало известно, на каких пляжах Украины нельзя купаться
- 16:04 Путин обсудил с Совбезом вмешательство в дела Беларуси
- 15:39 Люди едут на море: внушительную пробку на въезде в Одессу сняли на видео с высоты
- 15:31 Пассажиры не смогут сесть в поезд на четырех крупных станциях
- 15:29 В Киеве снова запустили фуникулер и восстанавливают ряд автобусных маршрутов
- 15:25 «Окно в Европу» за 16 тысяч евро: разоблачена сеть по отправке за границу иностранцев-нелегалов
- 15:20 После отставки Холодницкого САП возглавил Грищук: кто это такой
- 15:16 Из Центрального вокзала в Киеве эвакуировали всех людей: что произошло
Стало известно, на каких пляжах Украины нельзя купаться
Центр общественного здоровья опубликовал очередной перечень украинских пляжей, на которых обнаружены отклонения от стандарта в воде для купания.
Так в Мариуполе Донецкой области отклонения обнаружены в пробах морской воды на городском пляже в районе гостиницы «Турист», пляже «Левобережный» в районе водной станции «Уголок», пляже Приморского района.
Патогенную микрофлору специалисты выявили также на пляжах пгт. Ялта, Юрьевка и села Мелекино (Донецкая область).
В Запорожской области отклонения от стандарта обнаружены в пробах речной воды на пляже «Правый берег» Запорожья, городском пляже «Солнечный» Энергодара.
Не рекомендуется купаться на городских пляжах «Чайка» и «Прибой» в Николаеве.
В Одессе отклонения от стандарта обнаружены в пробах морской воды на пляжах 13 и 16 станций Большого Фонтана, а также в «Отраде».
Пробы морской воды не соответствуют установленным нормативам на пляжах Геническа.
В Киеве не рекомендуют купаться на пляжах «Золотой», «Центральный», «Пригородная слободка», «Детский», «Молодежный», «Венеция», «Радуга», «Галерный», «Водоворот», «Троещина», «Тельбин», «Радуга», «Вербный», «Пуща-Водица».
На всех перечисленных пляжах эпидемиологи рекомендуют установить щиты о запрете купания.
«В этом оздоровительном сезоне ведется наблюдение за качеством воды на 88 пляжах, из них 54 морских и 34 речных, в том числе и в г. Киеве на р. Днепр», — говорится в сообщении Центра.
Напомним, еще в начале июля на киевских пляжах обнаружили отклонения от установленных нормативов в воде для купания. Было выявлено превышение водородного показателя, коли-индекса, а также констатировали биохимичесую потребность в кислороде почти на всех пляжах.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»51
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...
Ветер: 3 м/с C
Давление: 746 мм