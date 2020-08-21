Стало известно, на каких пляжах Украины нельзя купаться

Центр общественного здоровья опубликовал очередной перечень украинских пляжей, на которых обнаружены отклонения от стандарта в воде для купания.

Так в Мариуполе Донецкой области отклонения обнаружены в пробах морской воды на городском пляже в районе гостиницы «Турист», пляже «Левобережный» в районе водной станции «Уголок», пляже Приморского района.

Патогенную микрофлору специалисты выявили также на пляжах пгт. Ялта, Юрьевка и села Мелекино (Донецкая область).

В Запорожской области отклонения от стандарта обнаружены в пробах речной воды на пляже «Правый берег» Запорожья, городском пляже «Солнечный» Энергодара.

Не рекомендуется купаться на городских пляжах «Чайка» и «Прибой» в Николаеве.

В Одессе отклонения от стандарта обнаружены в пробах морской воды на пляжах 13 и 16 станций Большого Фонтана, а также в «Отраде».

Пробы морской воды не соответствуют установленным нормативам на пляжах Геническа.

В Киеве не рекомендуют купаться на пляжах «Золотой», «Центральный», «Пригородная слободка», «Детский», «Молодежный», «Венеция», «Радуга», «Галерный», «Водоворот», «Троещина», «Тельбин», «Радуга», «Вербный», «Пуща-Водица».

На всех перечисленных пляжах эпидемиологи рекомендуют установить щиты о запрете купания.

«В этом оздоровительном сезоне ведется наблюдение за качеством воды на 88 пляжах, из них 54 морских и 34 речных, в том числе и в г. Киеве на р. Днепр», — говорится в сообщении Центра.

Напомним, еще в начале июля на киевских пляжах обнаружили отклонения от установленных нормативов в воде для купания. Было выявлено превышение водородного показателя, коли-индекса, а также констатировали биохимичесую потребность в кислороде почти на всех пляжах.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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