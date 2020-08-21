Атмосферная неустойчивость: синоптик рассказала, какой будет погода 22 августа

В субботу, 22 августа, короткие ливни с грозами, наиболее вероятны в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской областях, а также в Крыму. На остальной территории будет сухо.

Атмосферная неустойчивость, то есть влажный атмосферный фронт обусловит дожди с грозами уже вечером в пятницу, 21 августа, на Левобережье Украины, сообщает синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в западной части Украины и на юге 22 августа ожидается + 25 -+ 30 градусов. Свежее будет на юго-востоке и на севере Украины: + 22 -+ 25 градусов. В центральных областях и на Харьковщине дневной максимум около + 24 -+ 28 градусов.

В Киеве дождь с грозой ожидается вечером 21 августа и ближайшей ночью. В субботу, будет сухо, ясно и комфортно — +25 градусов.

В воскресенье, 23 августа, температура снова начнет подниматься вверх.

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ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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