В Киеве за день зафиксировали 60 вспышек коронавируса

В Украине продолжает стремительно расти число заразившихся коронавирусом. Киев постоянно попадает в перечень регионов, где за сутки выявляют значительное число инфицированных.

Так, за минувшие сутки в столице подтвердили 156 новых случаев.

По словам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, только за сегодняшний день зарегистрировано 60 новых вспышек. 12 новых инфицированных выявили в общежитии коммунального предприятия «Киевпастранс». Там уже проводятся все противоэпидемиологические мероприятия.

«Количество новых вспышек будет и дальше увеличиваться в Киеве. Они будут возникать именно в организованных коллективах, где трудно или невозможно придерживаться противоэпидемиологических правил. И в первую очередь — это общежития с большим количеством людей и организованные детские коллективы», — цитирует «Сегодня» слова Рубана.

Вместе с тем, Рубан отметил, что завтра-послезавтра Флоровский женский монастырь будет открыт после четырехмесячного карантина. Там еще в мае была зафиксирована вспышка инфекции и массово заболели монахини. Монастырь все это время был закрыт на карантин.

Напомним, ранее вспышку коронавируса выявили в общежитиях КПИ.

Министерство здравоохранения напомнило правила нахождения и проживания в общежитиях во время карантина, позволяющие минимизировать распространение коронавирусной болезни.

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