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В Киеве за день зафиксировали 60 вспышек коронавируса
В Украине продолжает стремительно расти число заразившихся коронавирусом. Киев постоянно попадает в перечень регионов, где за сутки выявляют значительное число инфицированных.
Так, за минувшие сутки в столице подтвердили 156 новых случаев.
По словам главы Госпродпотребслужбы Киева Олега Рубана, только за сегодняшний день зарегистрировано 60 новых вспышек. 12 новых инфицированных выявили в общежитии коммунального предприятия «Киевпастранс». Там уже проводятся все противоэпидемиологические мероприятия.
«Количество новых вспышек будет и дальше увеличиваться в Киеве. Они будут возникать именно в организованных коллективах, где трудно или невозможно придерживаться противоэпидемиологических правил. И в первую очередь — это общежития с большим количеством людей и организованные детские коллективы», — цитирует «Сегодня» слова Рубана.
Вместе с тем, Рубан отметил, что завтра-послезавтра Флоровский женский монастырь будет открыт после четырехмесячного карантина. Там еще в мае была зафиксирована вспышка инфекции и массово заболели монахини. Монастырь все это время был закрыт на карантин.
Напомним, ранее вспышку коронавируса выявили в общежитиях КПИ.
Министерство здравоохранения напомнило правила нахождения и проживания в общежитиях во время карантина, позволяющие минимизировать распространение коронавирусной болезни.
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