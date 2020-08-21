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Украина

Боевики разблокировали движение через пункт пропуска "Новотроицкое"

18:47 21 августа 2020
На КПВВ

Представители так называемой «ДНР», которые уже несколько месяцев издеваются над людьми, которые пересекают линию разграничения на Донбассе, в пятницу, 21 августа, разблокировали движение в КПВВ «Новотроицкое».

По состоянию на 12 часов, сообщили в Госпогранслужбе, на временно оккупированную территорию проследовали 5 автомобилей и 79 человек, а на контролируемую территорию пропущено 2 автомобиля и 14 человек.

Заблокированным со стороны оккупантов остается движение в контрольном пункте въезда-выезда «Марьинка».

В ГПС напомнили, что на период действия карантина, в Донецкой и Луганской областях запрещается пересечение линии разграничения в контрольных пунктах въезда-выезда иностранцами и лицами без гражданства без наличия полиса страхования, выданного страховой компанией, зарегистрированной на территории Украины, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19 и действует на срок пребывания в Украине.

Кроме того, граждане, следующие с временно оккупированной территории Украины, будут проходить бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19.

«Граждане Украины, кроме тех, кто прибывает для поступления в высшие учебные заведения по программе «Донбасс-Украина,» будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома», — говорится в сообщении.

О том, что происходит на линии разграничения со стороны так называемых «республик», в материале «ФАКТОВ».


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