В ВСУ решили отказаться от минометов «Молот»

Министерство обороны решило полностью отказаться от закупок для ВСУ минометов украинского производства «Молот», учитывая, что поставки этого вооружения привели к гибели и ранению военных и финансовым убыткам.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

«В настоящее время в ВС Украины принято решение о прекращении эксплуатации минометов калибра 120 мм М120−15 «Молот», — говорится в сообщении.

С февраля 2020 в Вооруженных силах проходят испытания другого миномета калибра 120 мм, которые должны завершиться до конца года. Новые минометы будут закупать для ВСУ после полного комплекса испытаний.

Сейчас Генштаб принял решение покупать минометы ЕМ-120 болгарской компании EMCO. Они являются аналогом миномета 2Б11, который находится на вооружении ВСУ.



По данным СМИ, из-за взрывов «Молота» погибли около двух десятков военных и более 30 получили ранения.



«Молоты», которые взрывались, выпускали на «Старокраматорском машиностроительном заводе». Сейчас предприятие специализируется на выпуске миномета «Бучарда».



О причинах, которые могли привести к взрывам минометов «Молот» в материале «ФАКТОВ».



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