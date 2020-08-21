Офис генпрокурора назвал вторжение России единственной причиной Иловайской трагедии

В пятницу, 21 августа, накануне шестой годовщины событий под Иловайском Офис генерального прокурора Украины представил результаты расследования трагедии. Согласно выводам экспертов и полученным доказательствам, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайске, является военная агрессия со стороны России, сообщили в ведомстве.

В ночь с 23 на 24 августа 2014 года произошло масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений.



«На тот момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов», — говорится в сообщении.

У украинских защитников было такое соотношение к российским оккупантам: личный состав — 1 к 18; танки — 1 к 11, бронетехника — 1 к 16; артиллерия — 1 к 15, «Грады» — 1 к 24.



По информации Офиса генпрокурора, уже 24−25 августа батальоны МВД Украины «Днепр-1», «Миротворец», «Свитязь», «Херсон», «Ивано-Франковск», Нацгвардии «Донбасс» и силы сектора «Б» попали в окружение врага.

26−28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения украинских военнослужащих и нацгвардейцев по согласованным маршрутам.

29 августа по приказу командования Генштаба ВС РФ, россияне в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных во время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе нескольких населенных пунктов Донецкой области.

Кроме того, российские военнослужащие и подконтрольные им боевики добивали раненых украинских военных, которые в результате полученных травм не могли сопротивляться.

«По результатам расследования агрессивной войны России против Украины, привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лица объявлены в розыск. В суд было направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ», — сообщили в Офисе.

Информацию об этих военных преступлениях передали в Международный уголовный суд в Гааге для решения вопроса об открытии уголовного производства.

Подробно о том, что происходило под Иловайском в августе 2014, читайте в материале «ФАКТОВ».



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