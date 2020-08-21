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Без российских деталей: в Украине собрали первый серийный "АН-178" (видео)
Украинское государственное предприятие «Антонов», принявшее два года назад решение о прекращении сотрудничества с российскими заводами, закончило стапельную сборку самолета «Ан-178».
Об этом говорится в сюжете ТСН.
На предприятии отмечают, что это первый серийный «Ан-178», который мог появиться и раньше, но конструкторам пришлось заново пересчитать сотни узлов и агрегатов под западную электронику и авионику.
«Первый серийный самолет будет собираться при отсутствии российских компонентов, это действительно правда. Нас, ГП „Антонов“ обвиняли, что несколько лет у нас не выпускались серийные самолеты и они не выкатывались из этого цеха. Объективные причины. Много времени заняло импортозамещение», — сообщил президент предприятия Александр Лось.
Уже готов фюзеляж, пристыкованы крылья и хвост. Теперь осталось еще протянуть несколько сотен километров проводов и будет электрика. Это фактически первая серийная машина, которую мастера собирают без бумажных чертежей. Сейчас в цехе стоят сразу два «Ан-178». Наряду с первым серийным переоборудуют и первый экспериментальный. Один строят, с другого снимают старое, российское оборудование.
«Ан-178» интересуются во многих странах мира, например, в Турции. Хотят новую машину и украинские силовики. 13 самолетов готово заказать Министерство внутренних дел и 15 Министерство обороны. Теперь главное, говорят на «Антонова», несмотря на карантин, не выбиться из сроков.
Стапельная сборка завершена, специалистам «Антонова» еще надо установить авионику, электронику, гидравлику и покрасить машину.
После этого она отправится в Перу, правительство которой заказало его для своей полиции. На госпредприятии утверждают, что самолет сможет отработать лет 50, как и другие выпущенные на заводе «долгожители».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на ГП «Антонов» объяснили, почему Россия не сможет самостоятельно, без Украины реализовать проект по производству тяжелого дальнего транспортного самолета Ан-124 «Руслан».71
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