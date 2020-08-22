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Украина

Ирландский лоукостер запускает рейсы из Киева и Одессы в города Германии

0:57 22 августа 2020
Лоукостер Ryanair

Разработавший стратегию возвращения на рынок после завершения карантинных ограничений ирландский лоукостер Ryanair запустит два новых рейса из Украины.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на информацию авиакомпании.

Сообщается, что рейсы будут выполнять из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф два раза в неделю в рамках расписания Ryanair Ukraine Winter 2020.

Полеты из Киева в Кельн стартуют с 25 октября по четвергам и пятницам, из Одессы в Дюссельдорф — с 6 ноября по понедельникам и пятницам.

Также сообщается, что помимо маршрута из Киева в Кельн и из Одессы в Дюссельдорф, расписание Ryanair включает 6 других маршрутов из Украины в Германию.

Напомним, что ранее в Ryanair заявляли, что компания сократит общее количество рейсов на 20% в сентябре и октябре после того, как спрос на авиаперевозки ослаб в последние дни.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что другой известный лоукостер, Wizz Air, решил в начале августа отменить рейсы из Киева в столицу Эстонии Таллин, которые были возобновлены только 30 июля. Решение было принято в связи с увеличением количества новых инфицирований в Украине —коэффициент заболеваемости вырос до 28.

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