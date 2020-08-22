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В партии Зеленского назвали условие для отмены местных выборов
Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко, пояснивший ранее отказ президентской политсилы от лозунга «Сделаем их вместе», заявил, что отменить местные выборы в Украине могут только при одном условии — введении чрезвычайного положения.
Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».
«Если говорить с юридической точки зрения — на сегодня нет оснований для отмены выборов. С 5 сентября начинается избирательный процесс, его нельзя ничем остановить, кроме чрезвычайного положения. Думаю, что господин [Виктор] Ляшко и вся команда, которая борется с эпидемией, будут оперативно нас информировать для того, чтобы принимать решения, например, о введении чрезвычайной ситуации в некоторых регионах», — сказал Корниенко.
При этом парламентарий напомнил о захвате в плен Россией украинских моряков, «когда власть ввела военное положение на части территории Украины в нескольких областях, и там не проводились выборы в объединенные общины, они произошли позже».
Напомним, что 15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября (№ 3809). При этом выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов не назначили в связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных общин сел, поселков и городов.
На днях Совет национальной безопасности и обороны и силовые ведомства попросили предоставить информацию о возможных угрозах во время местных выборов на Донбассе.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный политтехнолог Сергей Гайдай в интервью нашему изданию заявил, что местные выборы 25 октября, на которые президент Зеленский и его команда возлагают большие надежды, скорее всего окажутся провальными для «Слуги народа».13
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