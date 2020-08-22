- 05:25 В США заявили о выделенных Украине миллионах долларов для борьбы с COVID-19
- 04:56 У Зеленского рассказали, как накажут гонителей ПЦУ в оккупированном Крыму
- 04:11 Тихановская заверила, что не прекратит борьбу и вернется в Беларусь
- 03:32 Уникальные роды: самая пожилая гигантская панда в США родила медвежонка
- 02:47 У больных диабетом первого типа появилась надежда на излечение
- 02:25 Пытаются заставить замолчать: власти Беларуси заблокировали более 70 независимых ресурсов
- 01:47 В партии Зеленского назвали условие для отмены местных выборов
- 01:22 Тихановская оценила вероятность участия в новых выборах президента Беларуси
- 00:57 Ирландский лоукостер запускает рейсы из Киева и Одессы в города Германии
- 00:35 "Гестапо": появилось видео избиения и пыток в "минских застенках" на Окрестина
- 21.08 23:57 «Севилья» шестой раз в истории выиграла Лигу Европы: хроника и видеообзор финала
- 21.08 23:51 Без российских деталей: в Украине собрали первый серийный "АН-178"
У Зеленского рассказали, как накажут гонителей ПЦУ в оккупированном Крыму
Украина будет настаивать на введении международных санкций в отношении лиц, причастных к преследованию Православной церкви Украины в оккупированном Крыму, которое фактически граничит с геноцидом.
Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время встречи с митрополитом Крымской епархии ПЦУ Климентом, передает Радио.Свобода.
«Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской общины ПЦУ в оккупированном ею украинском Крыму, продолжает бесстыдно нарушать нормы международного права. Такие действия не могут оставаться безнаказанными. Кроме национальных санкций, Украина будет ставить вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма в сотрудничестве с международными партнерами», — подчеркнул Резников.
По информации министерства, на встречи поднимались вопросы пересечения КПВВ священниками православной миссии, которые посещают арестованных украинцев в Крыму, в условиях временных ограничений, связанных с карантином.
Также обсуждалась возможность создания негосударственного фонда по поддержке и внедрению культурно-гуманитарных проектов в Крыму.
Щодо осіб, які переслідують українських вірян в Криму, мають застосовуватись санкції Віцепрем’єр-міністр Олексій…Опубліковано Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Пʼятниця, 21 серпня 2020 р.
Ранее оккупационные власти приняли решение выселить кафедральный собор святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Православной церкви Украины в Симферополе из здания, которое он занимает, и это решение подтвердили подконтрольные Москве крымские суды и апелляционные инстанции уже в России.
Кроме того, ПЦУ предписано снести свою часовню в Евпатории, которую начали строить еще до оккупации 2014 с украинскими разрешительными документами, которые подконтрольная Москве власть не признает. Кроме того, созданное Москвой в Крыму министерство юстиции уже не раз отказывало в регистрации украинского православного прихода в оккупированном полуострове.
Представительство президента Украины в АР Крым, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), украинский омбудсмен Людмила Денисова осудили решение о фактической полной ликвидации украинской православной общины в Крыму.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор подверг резкой критике решение российских «властей» Крыма о сносе храма Украинской православной церкви в Евпатории. Гилмор назвал действия «властей» «вопиющем пренебрежением основных свобод».18
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?
Ветер: 2 м/с C
Давление: 747 мм