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Украина

У Зеленского рассказали, как накажут гонителей ПЦУ в оккупированном Крыму

4:56 22 августа 2020
Резников Алексей

Украина будет настаивать на введении международных санкций в отношении лиц, причастных к преследованию Православной церкви Украины в оккупированном Крыму, которое фактически граничит с геноцидом.

Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время встречи с митрополитом Крымской епархии ПЦУ Климентом, передает Радио.Свобода.

«Россия незаконно присвоила и распоряжается имуществом крымской общины ПЦУ в оккупированном ею украинском Крыму, продолжает бесстыдно нарушать нормы международного права. Такие действия не могут оставаться безнаказанными. Кроме национальных санкций, Украина будет ставить вопрос усиления санкций против лиц, причастных к преследованиям ПЦУ на территории временно оккупированного Крыма в сотрудничестве с международными партнерами», — подчеркнул Резников.

По информации министерства, на встречи поднимались вопросы пересечения КПВВ священниками православной миссии, которые посещают арестованных украинцев в Крыму, в условиях временных ограничений, связанных с карантином.

Также обсуждалась возможность создания негосударственного фонда по поддержке и внедрению культурно-гуманитарных проектов в Крыму.

Щодо осіб, які переслідують українських вірян в Криму, мають застосовуватись санкції Віцепрем’єр-міністр Олексій…

Опубліковано Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Пʼятниця, 21 серпня 2020 р.

Ранее оккупационные власти приняли решение выселить кафедральный собор святых равноапостольных князей Владимира и Ольги Православной церкви Украины в Симферополе из здания, которое он занимает, и это решение подтвердили подконтрольные Москве крымские суды и апелляционные инстанции уже в России.

Кроме того, ПЦУ предписано снести свою часовню в Евпатории, которую начали строить еще до оккупации 2014 с украинскими разрешительными документами, которые подконтрольная Москве власть не признает. Кроме того, созданное Москвой в Крыму министерство юстиции уже не раз отказывало в регистрации украинского православного прихода в оккупированном полуострове.

Представительство президента Украины в АР Крым, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря), украинский омбудсмен Людмила Денисова осудили решение о фактической полной ликвидации украинской православной общины в Крыму.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор подверг резкой критике решение российских «властей» Крыма о сносе храма Украинской православной церкви в Евпатории. Гилмор назвал действия «властей» «вопиющем пренебрежением основных свобод».

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