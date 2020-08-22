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Украина

В США заявили о выделенных Украине миллионах долларов для борьбы с COVID-19

5:25 22 августа 2020
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Наряду с обеспечением кибербезопасности Украины Соединенные Штаты Америки выделяют нашей стране средства на медицинскую и гуманитарную помощь. Причем речь идет о немалых средствах: с начала пандемии сумма составила 18,3 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США.

«США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию (USAID) Украине на сумму примерно 18,3 млн долларов», — отметили в Госдепе.

При этом отмечается, что указанные средства призваны «улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19» и снизить риск заражения.

Кроме того, поступившие денежные суммы должны смягчить социально-экономические последствия — такие, как потеря средств к существованию и государственных услуг — для уязвимых групп населения, включая пострадавшие от конфликта общины на востоке Украины. Также в указанную сумму включены почти 5,2 миллиона долларов гуманитарной помощи для поддержки уязвимых беженцев и населения, пострадавшего от конфликта во время пандемии.

Всего за последние 20 лет Украина получила от США примерно 5 миллиардов долларов помощи, из которых почти 362 миллиона долларов должны были пойти на улучшение системы здравоохранения.

Также отмечается, что с начала вспышки коронавируса США выделили более 1,6 млрд долларов на «чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую» помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру.

В частности, средства получили Беларусь (1,7 млн долларов), Казахстан (более 3,1 млн долларов), Киргизия (более 3 млн долларов), Таджикистан (около 866 тысяч долларов), Туркмения (около 920 тысяч долларов), Узбекистан (около 3,9 млн долларов), Армения (более 4 млн долларов), Азербайджан (более 5 млн долларов), Грузия (более 3,3 млн долларов), Молдова (почти 2,2 млн долларов).

Ранее «ФАКТЫ» писали, что посольство США в Украине передало на днях для украинских силовых ведомств индивидуальные средства защиты от коронавируса на сумму около 250 тысяч долларов. Средства предназначены для Нацполиции, Госпогранслужбы и Таможенной службы Украины.

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