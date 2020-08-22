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Жарко и дождливо: синоптики уточнили прогноз погоды на длинные выходные
В праздничные выходные в Украине будет жарко, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.
В субботу, 22 августа, дожди возможны в восточных и южных областях, а также в Крыму, скорость ветра — около 8 метров в секунду. Днем на западе, севере и востоке — + 25, а на юге воздух прогреется до +29 градусов, передает Укргидрометцентр.
В воскресенье, 23 августа, дожди накроют западные области, ветер усилится до 10 метров в секунду. На западе и востоке столбики термометров поднимутся до +27-+29 градусов, а в южных и центральных областях будет выше +30 градусов.
В понедельник, 24 августа, в День Независимости, грозовые дожди пройдут в западных регионах Украины, температура +23-+25 градусов, на юге воздух прогреется до +31 градуса.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач составил прогноз на осенние месяцы.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»10
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