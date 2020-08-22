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Фигурантка дела Шеремета Кузьменко обручилась (фото)
Детский хирург Юлия Кузьменко, подозреваемая в деле об убийстве Павла Шеремета, недавно вышедшая из СИЗО под круглосуточный домашний арест, рассказала, как ей сделали предложение руки и сердца.
«У меня было очень романтично — 28 февраля во время проведения одной из экспертиз, через адвоката у меня спросили согласие и я надела на палец кольцо на пару минут — и вернула назад, потому что в ИВС кольца запрещены. Надела я его уже 11 августа на выходе из зала судебных заседаний после изменения меры пресечения на домашний арест», — написала Кузьменко.
Напомним, суд не только изменил меру пресечения Кузьменко, Яну Дугарь исключили из перечня свидетелей, с которыми нельзя общаться военнослужащим, проходящим с ней службу. А музыканта Андрея Антоненко пока оставили под стражей.
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