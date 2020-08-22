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Украина

Очередной антирекорд: в Украине за сутки выявили 2328 случаев коронавируса

9:06 22 августа 2020
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В Украине за минувшие сутки, 21 августа, количество новых случаев заражения коронавирусом составило 2328 человек, днем ранее зараженных было 2106 человек.

37 человек скончались, выздоровели 657. Общее количество зараженных с начала пандемии — 102 971.

Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Лидером по количеству зараженных за минувшие сутки стала Харьковская область — там заразился 291 человек.

Большое число инфицированных в Одесской (210), Черновицкой (208), Тернопольской (206), Львовской (172) областях и в Киеве (179).

Меньше всего заболевших в Херсонской (3) и Кировоградской областях (5).

Напомним, в Минздраве ожидают вторую волну коронавируса в октябре-ноябре 2020 года. По мнению инфекционистов, коронавирус продолжит быть опасным для жителей планеты как минимум до марта 2021 года. А ВОЗ предполагает, что с инфекцией в мире справятся за два года, учитывая современные технологии.

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