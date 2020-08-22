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Расследование дел СБУ против предпринимателя Амирханяна блокируется следствием, — политолог
Расследование уголовных производств, связанных с финансированием государства-агрессора и подрывом территориальной целостности Украины, которые расследует Служба безопасности Украины в отношении предпринимателя Араика Амирханяна и его компаний, блокируется из-за негласной поддержки следственной группы. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Кирилл Сазонов.
Политолог напомнил, что одесского предпринимателя Араика Амирханяна летом 2019 года задержала Служба безопасности.
«В производстве № 42 018 000 000 001 680
По словам Сазонова, всего было оплачено около 4 млн рублей налогов, это не учитывая стоимости самого битума, а также деятельности дочерней компании, которую Амирханян создал и зарегистрировал в Москве.
«Кроме того, схема была не идеальной и с коммерческой точки зрения — по документам битум проходил как кременчугский, который временно был на хранении в Крыму. В июне 2019 года Амирханяну было объявлено подозрение, а его самого объявили в розыск. В анамнезе там и посягательство на территориальную целостность, и присвоение имущества, и мошенничество, и незаконная переправка людей через границу, и подделка документов», — написал он.
Однако на сегодняшний день Амирханян не только спокойно вышел из СИЗО, «но и продолжает терроризировать „Укравтодор“ и участников тендерных закупок».
«Вероятнее всего, дело сойдет Амирханяну с рук из-за негласной поддержки его действий непосредственными исполнителями… Стало известно и о представителе СБУ, который, судя по всему, тоже всячески тормозит рассмотрение дел в судах. Речь о старшем следователе Дмитрие Зюзе, чьи ходатайства относительно Амирханяна суд в последнее время со странной регулярностью отклоняет из-за небрежной подготовки и несоответствия требованиям законодательства. Это дает возможность «троллю» спокойно ходить на свободе, не волнуясь из-за судебных процессов и в дальнейшем блокировать дорожные тендеры и планировать нападения на «Укравтодор», — написал политолог.
Напомним, что ранее в «Укравтодоре» заявляли, что только за 2019 год компании Амирханяна заблокировали 720 тендеров на дорожное строительство на общую сумму до 10−12 млрд. грн.11
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