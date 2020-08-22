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Украина

В Киеве прощаются с выдающимся ученым Борисом Патоном (фото, видео)

11:40 22 августа 2020
У клуба Кабмина

В субботу, 22 августа, в Киеве в клубе Кабмина проходит церемония прощания с Героем Украины, академиком Борисом Патоном, скончавшимся 19 августа.

На прощание пришли президент Украины Владимир Зеленский с супругой, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый президент Леонид Кравчук, глава Офиса президента Андрей Ермак.

Сейчас сотни людей выстроились в очередь, чтобы попрощаться с выдающимся ученым. В здание клуба Кабмина пускают по несколько десятков человек. Многие люди находятся на улице.

Напомним, Борис Патон родился 14 ноября 1918 года в Киеве. На протяжении 58 лет он был президентом Национальной академии наук Украины. После провозглашения независимости первым получил высшую награду — звание Героя Украины.

Похоронят Бориса Патона на Байковом кладбище.

Фото:"РБК-Украина"

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