В Киеве прощаются с выдающимся ученым Борисом Патоном (фото, видео)

В субботу, 22 августа, в Киеве в клубе Кабмина проходит церемония прощания с Героем Украины, академиком Борисом Патоном, скончавшимся 19 августа.

На прощание пришли президент Украины Владимир Зеленский с супругой, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый президент Леонид Кравчук, глава Офиса президента Андрей Ермак.

Сейчас сотни людей выстроились в очередь, чтобы попрощаться с выдающимся ученым. В здание клуба Кабмина пускают по несколько десятков человек. Многие люди находятся на улице.

Напомним, Борис Патон родился 14 ноября 1918 года в Киеве. На протяжении 58 лет он был президентом Национальной академии наук Украины. После провозглашения независимости первым получил высшую награду — звание Героя Украины.

Похоронят Бориса Патона на Байковом кладбище.

Фото:"РБК-Украина"

26

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter