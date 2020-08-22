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«Лучшего у нас нет»: Зеленский оценил работу Кравчука в ТКГ
Президент Владимир Зеленский высоко оценил работу новых руководителей украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу — Леонида Кравчука и Витольда Фокина.
Об этом он заявил в эксклюзивном интервью телеканалу «Украина 24».
Президент также отметил вклад Леонида Кучмы в разрешении вопроса мира на востоке Украины.
«Кучма работал профессионально, дипломатично и я его хочу поблагодарить», — отметил глава государства.
Оценивая работу Кравчука и Фокина, президент сказал: «Это профессиональные, мощные украинские дипломаты с четкой проукраинской позицией, патриотической и сбалансированной, что очень важно. Леонид Макарович — один из лучших дипломатов украинской современности, я это знаю. Я не просто уверен, я это видел. Он очень энергичный человек. Я сейчас вижу, как он поднимает „Минск“ и мы о некоторых вещах уже договорились. Да, ему помогают и господин Фокин, и господин Резников, и многое делает Андрей Ермак, и Руслан Демченко… Такая мощная команда, там много людей. Кравчук — это лицо нашей сегодняшней группы, лицо украинской дипломатии, лучшего у нас нет, я так считаю».
Говоря о Витольде Фокине, Зеленский подчеркнул, что бывший премьер на своем месте и «той стороне важно видеть человека с проукраинского Донбасса».
Зеленский также рассказал, что договоренность о встрече в «нормандском формате» на уровне советников глав государств уже достигнута. Она должна состояться 28 августа.
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