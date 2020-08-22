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Украина

Почти 60 больных за сутки: в ВСУ зафиксировали коронавирусный антирекорд

13:17 22 августа 2020
медик

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться в Украине. Не удалось избежать COVID-19 и Вооруженным силам. За прошедшие сутки зарегистрировано 59 новых случаев заболевания.

На данный момент в ВСУ острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 545 человек.

Всего за время пандемии выздоровели — 873 человека, летальных случаев — 6, сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

На изоляции и самоизоляции находятся 896 человек. В госпиталях лечатся 12 военнослужащих. Состояние их здоровья удовлетворительное. Дома под наблюдением медиков находятся 47 человек, у которых болезнь протекает в легкой форме.

Напомним, на утро 22 августа в Украине подтверждены 102 971 случай COVID-19, из них 2244 летальных, 51 735 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2328 новых случаев заражения.

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