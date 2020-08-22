Родителей школьников в Донецке просят сдать деньги на тепловизоры

Родителей общеобразовательной школы № 88 в оккупированном Донецке (микрорайон «Текстильщики») попросили сдать деньги на тепловизоры. Об этом пишет член родительского комитета, мать троих детей-школьников Елена Зайцева на своей страничке в Facebook. Ранее сообщалось о том, что что оккупанты всячески препятствуют поступлению молодежи из ОРДО в вузы на свободной территории Украины.

«Не знаю, как в остальных школах, а нам уже родительский комитет отписался, что требуется закупить в больших количествах антисептик, бумажные полотенца, маски. К тому же нужно купить тепловизоры. В общем, срочно сдайте деньги — 700 рублей с ребенка!», — пишет многодетная мать.

Под ее постом на страничке, а также перепостами в целевые группы выросли длинные ветки обсуждения. Кто-то из комментаторов уточняет, не спутали ли преподаватели прибор, используемый для ведения боевых действий, с термометром. Автор поста отвечает, что не спутали, и что такое требование выдвинули не только в школе, которую посещают ее дети.

Кто-то из комментаторов возмущается тем, что оккупационные власти на детях зарабатывают, требуя приобретения недешевых кварцевых ламп, бесконтактных термометров и одноразовых масок — по 2−3 на одного ученика в день.

Хотя в то же время оккупационное «министерство образования» ОРДО официально заявляет, что ношение масок для учеников и учителей в грядущем учебном году не обязательно.

А кто-то из родителей делиться списком потребностей из чатов родительских комитетов своих школ.

Многодетные родители жалуются, что для них сдать более 2000 рублей (769 грн. по курсу рубля в ОРДО. — Авт.) на троих детей-школьников слишком накладно. А кто-то шутит: «Тепловизор, прибор ночного видения, винтовка снайперская — врага (COVID-19) надо встречать достойно!» и советует не выполнять нелепых требований.

Впрочем, стоит ли удивляться требованию профинансировать террористов, когда среди преподавателей в ОРДО есть самые настоящие боевики, которые руководят учебными заведениями и по сей день.

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