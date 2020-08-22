Зеленский заявил, что в Украине только сейчас идет первая волна коронавируса

Сейчас, когда в Украине фиксируют рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки, а общее число подтвержденных случаев инфекции перевалило за 100 тысяч, можно говорить, что в стране первая волна коронавируса.

Об этом президент Зеленский заявил в интервью телеканалу «Украина 24».

По его словам, карантин, введенный в Украине в марте, сбил первую волну инфекции в те сроки, в которые она была в Европе.

«У нас в Украине первой волны реально не было, сейчас она, мы сейчас растем. Сейчас волна. В том все и дело, что идет ежедневный рост», — отметил президент.

Зеленский призвал граждан соблюдать карантин, поскольку без этого нельзя говорить о готовности к новым этапам пандемии.

«Люди, помогите и медикам, будьте разумны», — призвал Зеленский.

Напомним, в украинском Минздраве ранее предупреждали о второй волне коронавирусной инфекции в октябре-ноябре 2020 года. А ВОЗ считает, что людям удастся побороть инфекцию за два года, учитывая современные технологии.

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