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"Рагули" сохранили жизнь вам и вашим детям": ветеран АТО мощно ответил оскандалившейся Егоровой (видео)

15:33 22 августа 2020
Снежана Егорова

Известный блогер и ветеран АТО Алексей Петров отреагировал на скандальные заявления телеведущей Снежаны Егоровой об украинских бойцах, воюющих на Донбассе. Напомним, она заявила, что ей «не нравятся эти герои», которым в мирной жизни «нечего терять».

В ответном видеообращении ветеран напомнил актрисе о погибшем на передовой солисте Парижской оперы Василии Слепаке, задав вопрос: неужели и его жизнь никакой ценности не представляла?

«Он точно с вероятностью 4 тысячи процентов не рагуль и не селюк… но он пошел воевать. В каждом батальоне был человек с академическим образованием», — отметил Петров.

Он считает, что если бы не украинская армия, то в 2014 году Егоровой и подобным ей представителям богемы в лучшем случае удалось бы сбежать из страны, успев на самолет в Европу, а в худшем — пришлось бы «лежать под кроватью», прячась от российских мин и «Градов».

«От этого ужаса вас защитила наша армия — селюки и рагули. Они сохранили жизнь вам — ценой своей жизни», — подчеркнул Петров, задав риторический вопрос: «У человека, у которого есть мать — у него есть что терять?».

Напомним, в июле на передовой погиб 31-летний офицер Тарас Матвеев, который успел спасти жизнь двум бойцам. Ему посмертно было присвоено звание «Героя Украины».

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