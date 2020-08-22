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На въезде в курортную Затоку образовалась многокилометровая пробка (фото)
В Одесской области образовался очень большой затор на дороге, ведущей в курортный поселок Затока. Украинцы накануне последних праздничных выходных этого лета ринулись на море, чтобы успеть позагорать. Это вызвало очередную волну автомобилей, которые ожидаемо создали пробку.
По данным сервиса Google Maps, протяженность сплошной пробки составляет около 8 километров. В соцсетях пользователи делятся фотографиями многочисленных автомобилей, стоящих в заторе.
Как писали «ФАКТЫ», нынешним летом пробки на дорогах, ведущих в курортные города юга Украины, были частым явлением. Два месяца назад в сети опубликовали фото огромной пробки на трассе Киев-Одесса. Люди стремились провести у моря длинные праздничные выходные, связанные с Днем Конституции.218
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