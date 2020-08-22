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Украина

Украина исключила Россию и Беларусь из списка стран «красной» зоны

16:21 22 августа 2020
Коронавирус

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной зоны» по степени распространенности опасного вируса COVID-19. Это следует из данных пресс-службы ведомства.

Так, в ней оказались 65 государств. Из «красной» зоны были исключены Россия, Беларусь, Франция, Египет, Болгария, Чехия. Они перешли в «зеленую» зону. В «красной» зоне все еще остаются такие страны, как США, Испания, Бельгия, Молдова, Румыния, Албания.

По приезде из страны, которая отнесена к «красной» зоне, необходимо пройти самоизоляцию или обсервацию. В случае приезда в Украину из «зеленой зоны» такой необходимости нет.

Как писали «ФАКТЫ», в Украине продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Так, за минувшие сутки, 21 августа, количество новых случаев заражения COVID-19 составило 2328 человек. Скончались за сутки 37 человек.

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