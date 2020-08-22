- 16:25 «Десна» — «Заря»: где смотреть онлайн матчи 1-го тура чемпионата Украины
- 16:24 Глава Тернопольской ОГА получил позитивный тест на COVID-19
- 16:21 Украина исключила Россию и Беларусь из списка стран «красной» зоны
- 16:01 Утопила в туалете и легла спать: на Тернопольщине мать убила новорожденного ребенка
- 15:36 На въезде в курортную Затоку образовалась многокилометровая пробка
- 15:33 "Рагули" сохранили жизнь вам и вашим детям": ветеран АТО мощно ответил оскандалившейся Егоровой
- 15:09 Скандальный Марио Балотелли сделал пять татуировок на голове
- 14:58 Лукашенко привел в полную боевую готовность войска на границе с ЕС
- 14:56 Зеленский заявил, что в Украине только сейчас идет первая волна коронавируса
- 14:33 Беспощадная стихия: молния убила мужчину и сожгла тракторный парк на Полтавщине
- 14:29 Уайт – Поветкин: где смотреть чемпионский бой супертяжеловесов
- 14:11 Родителей школьников в Донецке просят сдать деньги на тепловизоры
Украина исключила Россию и Беларусь из списка стран «красной» зоны
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной зоны» по степени распространенности опасного вируса COVID-19. Это следует из данных пресс-службы ведомства.
Так, в ней оказались 65 государств. Из «красной» зоны были исключены Россия, Беларусь, Франция, Египет, Болгария, Чехия. Они перешли в «зеленую» зону. В «красной» зоне все еще остаются такие страны, как США, Испания, Бельгия, Молдова, Румыния, Албания.
По приезде из страны, которая отнесена к «красной» зоне, необходимо пройти самоизоляцию или обсервацию. В случае приезда в Украину из «зеленой зоны» такой необходимости нет.
Как писали «ФАКТЫ», в Украине продолжает распространяться коронавирусная инфекция. Так, за минувшие сутки, 21 августа, количество новых случаев заражения COVID-19 составило 2328 человек. Скончались за сутки 37 человек.13
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Рагули" сохранили жизнь вам и вашим детям": ветеран АТО мощно ответил оскандалившейся Егоровой (видео)
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...
Ветер: 2 м/с C-В
Давление: 749 мм