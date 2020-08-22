27.31 / 27.56 32.00 / 32.50
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Глава Тернопольской ОГА получил позитивный тест на COVID-19

16:24 22 августа 2020
Глава Тернопольской ОГА получил позитивный тест на COVID-19

Глава Тернопольской областной администрации Владимир Труш сообщил о своем положительном тесте на COVID-19. Напомним, Тернополь, Бережаны, Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области с 24 августа отнесены к «оранжевой» зоне коронавирусной опасности.

По словам главы области, он находится на самоизоляции, проходит курс медикаментозного лечения и чувствует себя «не очень».

Говоря о возможных причинах инфицирования, Труш предположил, что это произошло на работе, так как он не мог себе позволить «не помочь, не выслушать, не решить».

Теперь же «решать проблемы области» чиновник будет дистанционно, так как «выработал этот навык за время эпидемии».

Труш также предупредил земляков о необходимости соблюдения карантинных ограничений, спрогнозировав, что коронавирус «может снова парализовать Тернопольщину, поскольку статистика грустная».

Отметим, что президент Зеленский считает, что по Украине сейчас идет только первая волна коронавируса.

37

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Снежана Егорова

"Рагули" сохранили жизнь вам и вашим детям": ветеран АТО мощно ответил оскандалившейся Егоровой (видео)

клиника Charite

В Германии рассказали о состоянии Навального

Новорожденный

Утопила в туалете и легла спать: на Тернопольщине мать убила новорожденного ребенка

пожар

Беспощадная стихия: молния убила мужчину и сожгла тракторный парк на Полтавщине (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер