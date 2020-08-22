Глава Тернопольской ОГА получил позитивный тест на COVID-19

Глава Тернопольской областной администрации Владимир Труш сообщил о своем положительном тесте на COVID-19. Напомним, Тернополь, Бережаны, Чертков, Бережанский и Тернопольский районы Тернопольской области с 24 августа отнесены к «оранжевой» зоне коронавирусной опасности.

По словам главы области, он находится на самоизоляции, проходит курс медикаментозного лечения и чувствует себя «не очень».

Говоря о возможных причинах инфицирования, Труш предположил, что это произошло на работе, так как он не мог себе позволить «не помочь, не выслушать, не решить».

Теперь же «решать проблемы области» чиновник будет дистанционно, так как «выработал этот навык за время эпидемии».

Труш также предупредил земляков о необходимости соблюдения карантинных ограничений, спрогнозировав, что коронавирус «может снова парализовать Тернопольщину, поскольку статистика грустная».

Отметим, что президент Зеленский считает, что по Украине сейчас идет только первая волна коронавируса.

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