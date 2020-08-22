- 17:24 Осталась только соль: под Евпаторией пересохло живописное озеро
- 17:21 Знаменитая украинская спортсменка стала мамой
- 17:18 «Правда о трагедии в Иловайске и Дебальцево — наш долг перед погибшими воинами», — Палица
- 17:15 Синоптик предупредила о погодных сюрпризах в День флага и День независимости
- 16:51 Лукашенко отличился циничным заявлением об избитых силовиками протестующих
- 16:25 «Десна» — «Заря»: где смотреть онлайн матчи 1-го тура чемпионата Украины
- 16:24 Глава Тернопольской ОГА получил позитивный тест на COVID-19
- 16:21 Украина исключила Россию и Беларусь из списка стран «красной» зоны
- 16:01 Утопила в туалете и легла спать: на Тернопольщине мать убила новорожденного ребенка
- 15:36 На въезде в курортную Затоку образовалась многокилометровая пробка
- 15:33 "Рагули" сохранили жизнь вам и вашим детям": ветеран АТО мощно ответил оскандалившейся Егоровой
- 15:09 Скандальный Марио Балотелли сделал пять татуировок на голове
Синоптик предупредила о погодных сюрпризах в День флага и День независимости
В Украину 23 августа придут дожди с грозами. Об этом пишет в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.
«В День нашего Флага, этот фронт (атмосферный фронт с территории Германии и Польши. — Авт.) подойдет к западным областям Украины и обусловит там дожди с грозами, снизив немного высокую сегодняшнюю температуру воздуха до +24 +28 градусов. На остальной территории Украины 23-го августа ожидается сухая погода с температурой воздуха +25 +30 градусов», — пишет она.
Согласно прогнозу Диденко, 24 августа на День независимости Украины атмосферный фронт сдвинется далее на восток и дожди пройдут еще и в северных областях Украины, кроме Сумской области.
«Остальные области будут находиться в сухой воздушной массе. Температура воздуха в понедельник на Севере и Западе будет невысокой, комфортной, +23 +26 градусов. На Востоке, Юге и в центральной части Украины 24 августа ожидается +26 +31 градус», — пишет синоптик.
В Киеве 23 августа потеплеет до +28, +29 градусов, будет солнечно и сухо. На День независимости в столице есть шансы на дождь, а температура воздуха снизится до +23 +25 градусов.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что осень не только «порадует» дождями, но и дважды согреет «бабьим» летом. Зима начнется незначительным похолоданием, а затем побалует нетипичным для этого периода теплом — «зимним бабьим летом».76
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..
Ветер: 2 м/с C-В
Давление: 749 мм