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Украина

Синоптик предупредила о погодных сюрпризах в День флага и День независимости

17:15 22 августа 2020
Прогноз погоды

В Украину 23 августа придут дожди с грозами. Об этом пишет в Facebook известный синоптик Наталья Диденко.

«В День нашего Флага, этот фронт (атмосферный фронт с территории Германии и Польши. — Авт.) подойдет к западным областям Украины и обусловит там дожди с грозами, снизив немного высокую сегодняшнюю температуру воздуха до +24 +28 градусов. На остальной территории Украины 23-го августа ожидается сухая погода с температурой воздуха +25 +30 градусов», — пишет она.

Согласно прогнозу Диденко, 24 августа на День независимости Украины атмосферный фронт сдвинется далее на восток и дожди пройдут еще и в северных областях Украины, кроме Сумской области.

«Остальные области будут находиться в сухой воздушной массе. Температура воздуха в понедельник на Севере и Западе будет невысокой, комфортной, +23 +26 градусов. На Востоке, Юге и в центральной части Украины 24 августа ожидается +26 +31 градус», — пишет синоптик.

В Киеве 23 августа потеплеет до +28, +29 градусов, будет солнечно и сухо. На День независимости в столице есть шансы на дождь, а температура воздуха снизится до +23 +25 градусов.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что осень не только «порадует» дождями, но и дважды согреет «бабьим» летом. Зима начнется незначительным похолоданием, а затем побалует нетипичным для этого периода теплом — «зимним бабьим летом».

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