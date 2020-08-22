«Правда о трагедии в Иловайске и Дебальцево — наш долг перед погибшими воинами», — Палица

Год назад президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29 августа Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Фактически, этот документ был приурочен к тем трагическим событиям, которые произошли в конце августа 2014 года в Иловайске, а затем и в Дебальцево, когда из-за непрофессионализма и недальновидности высшего политического и военного командования погибли сотни украинских воинов. Об этом заявил лидер партии «За майбутнє» Игорь Палица, сообщает пресс-служба партии.

По мнению Палицы, Офис генерального прокурора пытается «отбелить» возможных виновников этих трагедий.

«Прокуратура утверждает, что единственным фактором, который привел к гибели солдат во Иловайск, является военная агрессия со стороны России. Впрочем, на самом деле, есть много вопросов, на которые мы так и не получили ответа. Почему в то время, как российские войска готовились переходить украинскую границу, в столице проводился масштабный военный парад? 2,5 тысячи военнослужащих и более 150 единиц военной техники находились в Киеве, тогда как их катастрофически не хватало на фронте! Кто спланировал провальную операцию, отдал приказ послать безоружные колонны украинских вооруженных подразделений на верную смерть?» — задает вопросы политик.

Он напомнил, что парламентская группа «За майбутнє» неоднократно призывала создать Временную следственную комиссию, которая бы расследовала обстоятельства трагедии, но монобольшинство в Верховной Раде заблокировало эту инициативу.

«Мы не будем молчать и требуем у президента Украины как Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил обеспечить прозрачное и объективное расследование трагедии Иловайска и Дебальцево. А у руководства Верховной Рады — не препятствовать созданию ВСК, которая должна обеспечить объективное и прозрачное расследование. Это наш долг перед памятью погибших героев и их семей», — сказал Игорь Палица.

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