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Осталась только соль: под Евпаторией пересохло живописное озеро (фото)
В Крыму произошла очередная экологическая катастрофа — в Евпатории полностью высохло знаменитое розовое озеро Сасык-Сиваш, оставив слой розовой соли.
По мнению Игоря Курсова, опубликовавшего в Facebook фото пересхошего озера, причиной стала неконтролируемая добыча песка из карьера, который в нарушение всех экологических норм устроили на берегу озера. Он отмечает, что из незаконного карьера ежедневно вывозят до 1500 тонн песка в день, а это означает, что за несколько лет исчезло 500 тысяч тонн песка, место которого занимает вода.
«Элементарно нарушена экология озера, исчезнут гнездования чаек и водоплавающей птицы, и все это безобразие происходит под одобрительное молчание крымской власти, и самое странное — также «министерства экологии Крыма», — отмечает автор поста, показав процесс вывоза песка.
В комментариях к его сообщению пользователь Facebook Олег Калинов опубликовал фото, на котором Сасык-Сиваш зафиксировано летом 2019 года. Как видим, еще в прошлом году оно было достаточно полноводным.
Напомним, ранее в сеть попали фото резко обмелевшего Чернореченского водохранилища под Севастополем.195
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