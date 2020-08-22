В Израиле просят Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань на Рош ха-Шана

Израиль снова обратился к властям Украины с призывом ввести запрет на осуществление паломничества хасидов в Умань в сентябре 2020 года на празднование Рош ха-Шана. Соответствующее письмо подписал глава израильской целевой группы по противостоянию COVID-19, профессор Рони Гамзу.

По его мнению, праздник может стать эпицентром распространения коронавируса в Украине, а возвращающиеся в Израиль паломники будут распространять вирус в своей стране.

«Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и местных жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем. В то время ожидается, что тысячи людей вернутся в Израиль и будут распространять вирус дальше» — цитирует Гамзу Reuters.

Напомним, ранее правительства Украины и Израиля совместно призвали хасидов отказаться от массового паломничества в Умань на празднование Рош ха-Шана в 2020 году, а, а мэр Умани записал видеообращение к жителям города и начал протест под Офисом президента.

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