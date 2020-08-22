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Украина

В Киеве подняли огромный флаг Украины: эксклюзивные фото и видео

21:11 22 августа 2020
Поднятие флага

В центре Киева — на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне» — вечером 22 августа подняли рекордный флаг Украины — шириной 16 метров и длинной 24 метра. Напомним, 23 августа в Украине отмечается День государственного флага.

Увидеть государственный символ можно практически с любой точки города, причем как днем, так и ночью — у мемориала установлена подсветка.

Флагшток достигает высоты почти 90 метров.

Корреспондент «ФАКТОВ» показал фото и видео с места событий.

Видео поднятия флага смотрите в нашем Telegram-канале.

Напомним, в середине августа 25-метровый флаг Украины запустили в небо над оккупированным Крымом.

Фото: Яна ЖАРЕНОВА, специально для «ФАКТОВ»

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