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Дожди, грозы и жара: какой будет погода на День Независимости
В ближайшие дни в Украине будет в основном жарко и без осадков. Кратковременные дожди с грозами возможны на Волыни и в Карпатском регионе. 24 августа из-за пришедшего атмосферного фронта в зону дождей могут попасть Киев и северные области.
Как сообщает Украинский гидрометцентр, 23 августа днем до +29°, в Карпатах прохладнее — 20−23 градуса.
24 августа дожди распространятся на Житомир и Винницу, северные области. Очень вероятно, что грозы зацепят Киев.
25 августа погода особо не изменится. Без дождей останутся центр, южные области и восточные регионы. В остальных частях страны днем очень вероятны осадки.
Напомним, замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в комментарии «ФАКТАМ» рассказала, что 27−28 августа в Украину придет новый атмосферный фронт с запада, дожди усилятся. Об этом в эксклюзивном материале «Дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде в Украине».
Программа празднования Дня Независимости в Киеве предусматривает много официальных мероприятий в первой половине дня. Ближе к вечеру запланированы концерты.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»137
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