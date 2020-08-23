Дожди, грозы и жара: какой будет погода на День Независимости

В ближайшие дни в Украине будет в основном жарко и без осадков. Кратковременные дожди с грозами возможны на Волыни и в Карпатском регионе. 24 августа из-за пришедшего атмосферного фронта в зону дождей могут попасть Киев и северные области.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, 23 августа днем до +29°, в Карпатах прохладнее — 20−23 градуса.

24 августа дожди распространятся на Житомир и Винницу, северные области. Очень вероятно, что грозы зацепят Киев.

25 августа погода особо не изменится. Без дождей останутся центр, южные области и восточные регионы. В остальных частях страны днем очень вероятны осадки.

Напомним, замначальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в комментарии «ФАКТАМ» рассказала, что 27−28 августа в Украину придет новый атмосферный фронт с запада, дожди усилятся. Об этом в эксклюзивном материале «Дожди с грозами: синоптики рассказали о погоде в Украине».

Программа празднования Дня Независимости в Киеве предусматривает много официальных мероприятий в первой половине дня. Ближе к вечеру запланированы концерты.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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