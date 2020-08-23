"Я с этим жил": Мухарский прокомментировал скандальные слова его бывшей жены Егоровой об украинских героях

Актер и музыкант Антин Мухарский отреагировал на скандальные высказывания своей бывшей жены об украинских героях. По словам Мухарского, Снежана Егорова просто озвучила на ТВ мысли, которыми ранее делилась исключительно в семейном кругу. Более того, музыкант уверяет: в своем неприятии украинского Егорова не одинока. Такие же идеи разделяют представители деловых кругов, творческие личности, политики.

Артист подчеркнул, что украинофобские идеи появились не вчера. «Друзья, я жил с этим ежедневно с начала Майдана. Люди и структуры, которые шесть лет подряд уничтожали меня и мою репутацию, теперь взялись за тех, кто имеет хоть какую-то причастность к Майдану и российско-украинской войне. Те, что только что было полем моей ежедневной личной битвы, стало достоянием широкой общественности… Лично для меня все, что сейчас так активно обсуждается в соцсетях, давно привычная реальность, — объяснил Мухарский в Facebook.

«Тем, кто забыл или не знал, напоминаю: практически весь русскоориентированный украинский шоу-бизнес, политикум, бизнес-истеблишмент, мыслит так, как артикулирует это С.Е. Вы все еще верите в возможность диалога с малороссами? Тогда Снежана Егорова идет к вам», — подытожил музыкант.

Напомним, телеведущая Снежана Егорова заявила, что не понимает самоотверженности украинских военных. Представительница шоу-бизнеса предположила, что защищать Украину на фронте — это не подвиг, а проявление склонности к суициду.

Блогер и ветеран АТО Алексей Петров достойно ответил на резкие высказывания. Егоровой напомнили, что только благодаря украинской армии ей не приходится бежать из страны или прятаться от артобстрелов.

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