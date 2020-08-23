Военные из зоны ООС мощным видео поздравили украинцев с Днем Флага и Днем Независимости

Чтобы поздравить украинцев с Днем Государственного Флага и Днем Независимости, военнослужащие Объединенных сил записали яркое видео. В ролик вошли кадры с военных учений, с полигонов, военных аэродромов. Бойцы продемонстрировали, что готовы отстаивать нерушимость украинских границ на суше, в воздухе и на водных рубежах.

Герои ролика процитировали слова марша украинских националистов: «Під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий нарід свій».

Свое поздравление украинцам с праздником опубликовал и президент Владимир Зеленский. Видео было записано вместе с известными украинцами: Русланой, Эмине Джапаровой, Лилией Подкопаевой. Все они вспоминают про знаковые моменты новейшей истории Украины, где появлялся сине-желтый государственный флаг.

Напомним, официальная программа в День Государственного флага предполагает торжественное поднятие знамени на центральных площадях городов, в посольствах, воинских частях. В Киеве к празднику установили рекордно большой флаг — шириной 16 метров и длиной 24 метра.

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