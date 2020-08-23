- 11:39 «ПСЖ» — «Бавария»: прогнозы букмекеров на финал Лиги чемпионов
- 11:15 Украинки перестали рожать: демограф объяснила, почему так происходит
- 10:57 Бельгийский клуб с тремя украинцами получил нового главного тренера
- 10:43 Где смотреть онлайн «ПСЖ» — «Бавария»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 10:41 В Украине за сутки 27 человек умерли от COVID-19
- 10:40 Тестирование мало что дает, эпидемия вышла из-под контроля, — Сергей Сидоренко
- 10:27 Судя по разрушениям, Успенский собор в Киеве уничтожили советские подрывники: как восстанавливали святыню
- 10:08 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:59 Демограф рассказала, сколько людей живет в Украине и почему население продолжает сокращаться
- 09:54 Как избежать запоров и наладить работу кишечника: объясняет врач
- 09:45 Кремль заблокировал создание мониторинговой миссии в Крыму
- 09:41 Мэр Кличко поднял главный флаг Украины
Военные из зоны ООС мощным видео поздравили украинцев с Днем Флага и Днем Независимости
Чтобы поздравить украинцев с Днем Государственного Флага и Днем Независимости, военнослужащие Объединенных сил записали яркое видео. В ролик вошли кадры с военных учений, с полигонов, военных аэродромов. Бойцы продемонстрировали, что готовы отстаивать нерушимость украинских границ на суше, в воздухе и на водных рубежах.
Герои ролика процитировали слова марша украинских националистов: «Під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаєм весь великий нарід свій».
Свое поздравление украинцам с праздником опубликовал и президент Владимир Зеленский. Видео было записано вместе с известными украинцами: Русланой, Эмине Джапаровой, Лилией Подкопаевой. Все они вспоминают про знаковые моменты новейшей истории Украины, где появлялся сине-желтый государственный флаг.
Напомним, официальная программа в День Государственного флага предполагает торжественное поднятие знамени на центральных площадях городов, в посольствах, воинских частях. В Киеве к празднику установили рекордно большой флаг — шириной 16 метров и длиной 24 метра.226
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!
Ветер: 0 м/с C
Давление: 748 мм