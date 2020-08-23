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Демограф рассказала, сколько людей живет в Украине и почему население продолжает сокращаться
Численность населения Украины продолжает сокращаться. Сейчас в стране постоянно проживают 41,9 миллиона человек. Как известно, на 1 декабря 1991 года (дата референдума о независимости) Украина могла похвастаться 52 миллионами жителей. Если такие темпы сохранятся, к концу XXI века население сократится до 17,5 миллиона человек.
Убыль населения объясняется как миграцией, так и природными процессами. «Дали о себе знать и снижение рождаемости, и отсутствие весомых успехов в улучшении здоровья и повышении средней продолжительности жизни, и массовая эмиграция, и, бесспорно, аннексия значительной территории», — отмечает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова в своей статье для zn.ua.
Демограф обращает внимание: если анализировать только природные факторы (рождаемость и смертность), то за годы независимости темпы сокращения населения увеличились всемеро. Так, в 1991 году разница между числом умерших и родившихся составляла 39,1 тыс. человек. В 2019-м этот показатель достиг 272,3 тысяч. Пиковым был 2000 год, когда Украина только вследствие природных факторов потеряла 373 тысячи жителей.
Напомним, по результатам так называемой «упрощенной переписи» в Украине насчитали только 37,289 млн человек. К методам подсчетов было много претензий, потому специалисты предпочитают использовать не данные переписи-2019, а показатели от службы статистики.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»505
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