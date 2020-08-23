В Украине за сутки 27 человек умерли от COVID-19

В Украине продолжается распространение коронавирусной болезни. За минувшие сутки 27 зараженных COVID-19 умерли. Это следует из данных Минздрава.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки коронавирус зафиксировали у 1 987 человек. На данный момент продолжают бороться с болезнью 50 452 человека.

Больше всего новых случаев припадает на столицу — в Киеве обнаружили еще 307 зараженных. В Черновицкой области за сутки выявили 213 новых инфицированных.

При этом за последние сутки в Украине 500 пациентов выздоровели.

Как писали «ФАКТЫ», пик эпидемии коронавирусной болезни возможен через месяц. Так, врач-инфекционист Виталий Янченко отмечает, что график заболеваемости пошел в рост и может выйти на пик до 20 сентября. Он предупреждает, что в ближайший месяц стоит быть особенно осторожными людям старшего возраста, а также лицам с ослабленным иммунитетом.

176

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter