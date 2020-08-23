27.32 / 27.57 32.01 / 32.51
Киев: +21
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Украине за сутки 27 человек умерли от COVID-19

10:41 23 августа 2020
Коронавирус

В Украине продолжается распространение коронавирусной болезни. За минувшие сутки 27 зараженных COVID-19 умерли. Это следует из данных Минздрава.

В ведомстве отметили, что за прошедшие сутки коронавирус зафиксировали у 1 987 человек. На данный момент продолжают бороться с болезнью 50 452 человека.

Больше всего новых случаев припадает на столицу — в Киеве обнаружили еще 307 зараженных. В Черновицкой области за сутки выявили 213 новых инфицированных.

При этом за последние сутки в Украине 500 пациентов выздоровели.

Как писали «ФАКТЫ», пик эпидемии коронавирусной болезни возможен через месяц. Так, врач-инфекционист Виталий Янченко отмечает, что график заболеваемости пошел в рост и может выйти на пик до 20 сентября. Он предупреждает, что в ближайший месяц стоит быть особенно осторожными людям старшего возраста, а также лицам с ослабленным иммунитетом.

176

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

эпидемия

Тестирование мало что дает, эпидемия вышла из-под контроля, — Сергей Сидоренко

Прогноз погоды

Синоптик предупредила о погодных сюрпризах в День флага и День независимости

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

школа 66 в Донецке

Родителей школьников в Донецке просят сдать деньги на тепловизоры

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер