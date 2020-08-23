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Украинки перестали рожать: демограф объяснила, почему так происходит
Численность населения Украины из года в год сокращается, а рождаемость остается низкой. К 2019 году на среднестатистическую украинку приходится 1,2 ребенка, а для простого воспроизведения населения этот показатель должен быть 2,1 и выше. Такие данные приводит директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.
Как отмечает демограф, за годы независимости в Украине рождаемость упала вдвое. Если в 1991 году родилось 630,8 тыс. детей, то в 2019-м — только 308,8 тысячи. Об этом говорится в статье Либановой для zn.ua.
Эксперт обращает внимание, что экономические факторы на рождаемость, конечно, влияют, но не напрямую: «Самым низким показатель был в 2001 году — 1,1, не в голодных 1990-х, не в начале военного конфликта, а в довольно спокойный период, когда уже наблюдалось экономическое оживление, начали расти занятость и доходы».
Либанова прогнозирует, что Украина теоретически может повысить рождаемость, но не до уровня полного воспроизводства поколений. «Благодаря повышению уровня жизни, улучшению условий воспитания детей и подростков, целенаправленной работе по изменению репродуктивных и миграционных установок, можно добиться определенного роста уровня рождаемости: скажем, при благоприятных условиях обычная женщина будет рожать 1,6−1,7 ребенка, но, скорее всего, это максимально возможный результат», — отмечается в статье.
Напомним, в интервью «ФАКТАМ» Элла Либанова прогнозировала, что после карантина возможен небольшой рост рождаемости, но кардинальных изменений ждать не стоит. Рождаемости свыше 2,5 ребенка на женщину не будет, уверена демограф, а потому депопуляция Украины — неизбежна.218
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