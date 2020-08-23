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- 11:54 Юлия Тимошенко заразилась коронавирусом
Температура до 39: заболевшая на COVID-19 Тимошенко находится в тяжелом состоянии
Народный депутат Юлия Тимошенко сейчас в тяжелом состоянии и с высокой температурой. Тест подтвердил заражение коронавирусом. Об этом рассказала пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.
«Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура под 39. Борется!» — уточнила соратница Тимошенко в Facebook.
Напомним, с начала пандемии COVID-19 подтвердили у ряда украинских депутатов. Кроме того, о заболевании жены и сына рассказал президент Владимир Зеленский.528
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