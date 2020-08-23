27.34 / 27.55 32.04 / 32.45
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Температура до 39: заболевшая на COVID-19 Тимошенко находится в тяжелом состоянии

13:25 23 августа 2020
тимошенко

Народный депутат Юлия Тимошенко сейчас в тяжелом состоянии и с высокой температурой. Тест подтвердил заражение коронавирусом. Об этом рассказала пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока.

«Тест показал, что у Юлии Владимировны COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура под 39. Борется!» — уточнила соратница Тимошенко в Facebook.

Напомним, с начала пандемии COVID-19 подтвердили у ряда украинских депутатов. Кроме того, о заболевании жены и сына рассказал президент Владимир Зеленский.

528

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Протесты

В Беларуси стартует масштабный марш против Лукашенко: прямая трансляция из Минска

тимошенко

Температура до 39: заболевшая на COVID-19 Тимошенко находится в тяжелом состоянии

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

молодежь

Молодежь рискует больше: в Европе резко поменялось отношение к коронавирусу

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер