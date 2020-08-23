Александр Усик принял участие в гольф турнире Diplomatic Golf for Good (фото)

22 августа 2020 прошел ежегодный международный турнир по гольфу «Diplomatic Golf for Good», который проводился при поддержке Всеукраинской Федерации гольфа и Ukrainian Junior Golf Champion Ulyana Novozhilova.

Гольф как вид спорта закладывает традиции и развивает культуру страны. Главная цель мероприятия — укрепление и продвижение позитивного имиджа Украины в мире, популяризация и развитие детского гольфа и создания площадки для неформального общения между представителями различных государств, содействие дружбе и спортивному партнерству среди народов мира.

По словам исполнительного директора турнира Марины Шевченко, этот турнир это нечто большее, чем просто борьба за победу и лучший результат.

«Diplomatic Golf for Good"и- это праздник, который выходит за пределы поля для гольфа и объединяет различные культуры, способствует общению единомышленников и совместному проведению свободного времени для взрослых и детей. В этом году мы выбрали не случайно 22 августа. В этот день мы получили возможность поздравить друг друга с главными праздниками государства, — Днем Государственного Флага и Днем Независимости», — подчеркнула Марина Шевченко.

Среди игроков присутствовали Александр Усик, Владимир Кличко, Андрей Шевченко, международный дипломатический корпус, юные гольфисты украинской сборной по гольфу, представители международного и украинского бизнеса.

Известный украинский боксер Александр Усик сказал, что играет первый раз.

«Я первый раз играю на поле. До этого только тренировался. У меня была замечательная команда: Геннадий Буткевич, Владимир Кличко, Андрей Шевченко», — сказал Усик.

Среди гостей на мероприятии присутствовали Чрезвычайные и Полномочные Послы из семнадцати стран: Италии, Австрии, ОАЭ, Китая, Кореи, Бельгии, Латвии, Турции, Египта, Ирака, Узбекистана, Молдовы, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана, Кувейта, Палестины, представители власти и бизнес-элиты, деятели культуры, победители профессиональных соревнований по гольфу, в частности чемпионка Украины по гольфу среди юниоров Ульяна Новожилова.

Как сообщали «ФАКТЫ», в сентябре 2019 года Андрей Шевченко и Владимир Кличко вместе с другими мировыми знаменитостями приняли участие в престижном турнире по гольфу Pro Am в Шотландии.

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