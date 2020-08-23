Иран обнародовал данные черных ящиков сбитого Боинга МАУ

В Иране были опубликованы данные с бортовых самописцев сбитого Боинга 737 Международных авиалиний Украины. В июле черные ящики были отправлены на расшифровку во Францию, а 23 августа президент Ирана решил рассекретить часть данных и положить их в основу отчета об обстоятельствах попадания ракеты в пассажирский самолет.

Как сообщает Tasnim News Agency, информация с черных ящиков подтвердила, что в Боинг попали две ракеты с интервалом в 25 секунд. После первого попадания люди на борту еще были живы. Это подтверждают голоса экипажа в пилотской кабине. Звуков из пассажирского салона на записи не слышно.

Содержание переговоров экипажа иранцы не разглашают. Сообщается лишь, что пилоты и летный инструктор успели осознать нештатную ситуацию на борту и пытались вернуть контроль над самолетом. Оба двигателя лайнера работали после первого удара. Возникли проблемы с электричеством, но экипаж успел переключиться на резервные источники энергии.

Запись разговора прекратилась спустя 19 секунд после попадания первой ракеты — в 06:14:56. Осколками ракеты были повреждены рекордеры полетных данных (FDR) и система, записывающая голоса в кабине пилотов (CVR). Таким образом во время второй атаки самописцы уже не работали.

Напомним, 8 января Боинг украинской авиакомпании МАУ был сбит вскоре после вылета из Тегерана в Киев. Самолет упал на поле недалеко от аэропорта. Погибли все 176 человек на борту — включая двух пассажирок-украинок и украинский экипаж. Также в разбившемся самолете находились граждане Ирана, Франции, Канады, Великобритании и Швеции.

Позднее Иран признал, что украинский пассажирский самолет был сбит случайно — военные допустили ошибку.



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