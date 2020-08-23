Назвавшая героев войны "рагулями" Снежана Егорова пожаловалась на травлю и пригрозила полицией

Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая цинично высказалась об украинских воинах, защищающих страну, жалуется на угрозы в сети от неизвестных. Об этом она написала у себя в Facebook и добавила, что СМИ якобы исказили ее слова.

«Сограждане, Друзья и просто порядочные ЛЮДИ, поделитесь, пожалуйста, Вашим мнением, прочитав сообщения в сети, которые я получила в адрес моих детей!!! Интересно же, в какой стране мы с Вами живем!!!» — пишет она.

Она также поделилась скринами некоторых комментариев в сети, содержащих угрозы.

Как писали «ФАКТЫ», бывший муж Егоровой Антин Мухарский заявил, что его бывшая жена просто озвучила на ТВ мысли, которыми ранее делилась исключительно в семейном кругу. Более того, музыкант уверяет: в своем неприятии украинского Егорова не одинока. Такие же идеи разделяют представители деловых кругов, творческие личности, политики.

А известный блогер и ветеран АТО Алексей Петров заявил, что если бы не украинская армия, то в 2014 году Егоровой и подобным ей представителям богемы в лучшем случае удалось бы сбежать из страны, успев на самолет в Европу, а в худшем — пришлось бы «лежать под кроватью», прячась от российских мин и «Градов».

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