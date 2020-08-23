27.35 / 27.55 32.04 / 32.45
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Назвавшая героев войны "рагулями" Снежана Егорова пожаловалась на травлю и пригрозила полицией

14:39 23 августа 2020
Снежана Егорова

Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая цинично высказалась об украинских воинах, защищающих страну, жалуется на угрозы в сети от неизвестных. Об этом она написала у себя в Facebook и добавила, что СМИ якобы исказили ее слова.

«Сограждане, Друзья и просто порядочные ЛЮДИ, поделитесь, пожалуйста, Вашим мнением, прочитав сообщения в сети, которые я получила в адрес моих детей!!! Интересно же, в какой стране мы с Вами живем!!!» — пишет она.

Она также поделилась скринами некоторых комментариев в сети, содержащих угрозы.

Как писали «ФАКТЫ», бывший муж Егоровой Антин Мухарский заявил, что его бывшая жена просто озвучила на ТВ мысли, которыми ранее делилась исключительно в семейном кругу. Более того, музыкант уверяет: в своем неприятии украинского Егорова не одинока. Такие же идеи разделяют представители деловых кругов, творческие личности, политики.

А известный блогер и ветеран АТО Алексей Петров заявил, что если бы не украинская армия, то в 2014 году Егоровой и подобным ей представителям богемы в лучшем случае удалось бы сбежать из страны, успев на самолет в Европу, а в худшем — пришлось бы «лежать под кроватью», прячась от российских мин и «Градов».

793

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ольга Фреймут

Ольга Фреймут заболела коронавирусом

Снежана Егорова

Назвавшая героев войны "рагулями" Снежана Егорова пожаловалась на травлю и пригрозила полицией

Протесты

В Минске тысячи людей вышли на протесты и скандируют "Жыве Беларусь": впечатляющее видео

Поиск пропавших детей

На Виннитчине семилетние мальчики утонули в сельском пруду: фото с места трагедии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер