27.35 / 27.54 32.04 / 32.44
Киев: +25
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

ВСУ досрочно приняли на вооружение ракетный комплекс "Нептун"

17:03 23 августа 2020
360МЦ «Нептун»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли на вооружение береговой ракетный комплекс 360МЦ «Нептун».

Соответствующий приказ министр обороны Украины Андрей Таран подписал в воскресенье, 23 августа, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу», — говорится в сообщении.

Одно из последних испытаний ракетного комплекса:

Комплекс 360МЦ «Нептун», разработанный КБ «Луч», способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорт, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

В состав дивизиона входят: 6 унифицированных пусковых установок УСПУ-360, 6 транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360, 6 транспортных машин ТМ-360, подвижной командный пункт дивизиона РКП-360. На вооружении также находится 72 ракеты Р-360.

Испытания вооружения были завершены в июле 2020 года. Тогда командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заявлял, что принятие комплекса на вооружение запланировано на 2021 год.

251

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Заставка сюжета

Канал Мураева влип в громкий скандал из-за манипулятивного ролика о независимости Украины: сеть кипит от гнева (видео)

тимошенко

Температура до 39: заболевшая COVID-19 Тимошенко находится в тяжелом состоянии

В Германии еще больше усилили охрану клиники, где спасают Навального: что происходит

В Германии еще больше усилили охрану клиники, где спасают Навального: что происходит

Снежана Егорова

Назвавшая героев войны "рагулями" Снежана Егорова пожаловалась на травлю и пригрозила полицией

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер