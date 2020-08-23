ВСУ досрочно приняли на вооружение ракетный комплекс "Нептун"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приняли на вооружение береговой ракетный комплекс 360МЦ «Нептун».

Соответствующий приказ министр обороны Украины Андрей Таран подписал в воскресенье, 23 августа, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу», — говорится в сообщении.

Одно из последних испытаний ракетного комплекса:

Комплекс 360МЦ «Нептун», разработанный КБ «Луч», способен уничтожать боевые корабли классов крейсер, эсминец, фрегат и корвет, а также десантные, танкодесантные корабли и транспорт, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп. Ракеты могут поражать цель в сложных метеорологических условиях при активном огневом и радиоэлектронном противодействии.

В состав дивизиона входят: 6 унифицированных пусковых установок УСПУ-360, 6 транспортно-заряжающих машин ТЗМ-360, 6 транспортных машин ТМ-360, подвижной командный пункт дивизиона РКП-360. На вооружении также находится 72 ракеты Р-360.

Испытания вооружения были завершены в июле 2020 года. Тогда командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заявлял, что принятие комплекса на вооружение запланировано на 2021 год.



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