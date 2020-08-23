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Канал Мураева влип в громкий скандал из-за манипулятивного ролика о независимости Украины: сеть кипит от гнева (видео)
Телеканал «НАШ» Евгения Мураева показал странный сюжет ко Дню Независимости Украины под названием «Наша (не)залежність», из которого можно понять, что все, что происходило в стране с 1991 года, было ошибкой.
В кадре участвующая в референдуме 1991 года девушка раздумывает и делает свой выбор, после чего сразу Украина оказывается в войне и с экономическими проблемами
В сети резко отреагировали на «творчество» телевизионщиков, посоветовав «отмотать историю» до Голодомора 1933 года, расстрелянного Возрождения и коллективизации.
«Так до 1918 нужно. До истоков большевистских терок», — написала Марианна Данилюк-Ермолаева.
Часть пользователей сети призвала СБУ вмешаться в ситуацию.
Напомним, ранее под санкциями Национального совета по ТВ и радиовещанию оказывались каналы народного депутата Тараса Козака.262
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Канал Мураева влип в громкий скандал из-за манипулятивного ролика о независимости Украины: сеть кипит от гнева (видео)
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...
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