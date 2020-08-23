Доля українских політв’язнів в Росії залишається гострою темою в суспільстві. На жаль, далеко не всіх вдається швидко витягнути із застінків кремлівських тюрем. ГО «Об'єднання родичів політв’язнів Кремля» 24 серпня звернуться з листом до міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса та сподівається, що голова німецького зовнішньополітичного відомства зможе допомогти незаконно засудженим українцям вийти на свободу та повернутись додому.

Приводимо текст звернення повністю.

«11 місяців минуло з моменту останнього звільнення українських політичних в’язнів в РФ. За цей час періодично з’являлася інформація про нові перемовини щодо звільнення бранців Кремля. Взимку 2020 року Президент України Володимир Зеленський та представники Офісу Президента України висловили впевненість, що суспільству скоро буде надана інформація про дати можливого обміну та імена тих політв’язнів, які потрапили до списку на обмін. Втім, за півроку, що минуло з того моменту обіцяною інформацією не поділилися навіть з родичами політв’язнів.

Протягом останніх двох місяців керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вже двічі заявляв про новий можливий обмін, який може відбутися вже незабаром. Родичам політв’язнів неможливо звикнути до того, що подібні «анонси» не справджуються. Кожна така заява спочатку запалює в наших серцях надію на повернення рідних, однак відсутність результату щоразу нещадно їх розбиває.

Вже кілька місяців ми намагаємося вийти на контакт з Офісом Президента України для того, щоб дізнатися на якому етапі перебувають перемовини щодо звільнення політв’язнів, яким чином і ким саме формуються списки, а також розповісти про нагальні проблеми, з якими зіштовхуються родичі бранців Кремля й у вирішенні яких держава зобов’язана допомагати.

Комунікація Офісу Президента з родичами політв’язнів має доволі бутафорний характер. Робочі групи, що мають займатися питанням звільнення політв’язнів та допомоги членам їхніх родин фактично не функціонують. Попри певні спроби діалогу, ми жодного разу не отримали конструктивних відповідей на наші запитання та запити.

Інше питання, що нас хвилює — це невиконання Російською Федерацією домовленостей, що були досягнуті на Норманській зустрічі 9 грудня 2019 року. Тоді було вирішено, що до 31 грудня 2019 року має відбутися обмін у форматі «всіх на всіх». Цей пункт домовленостей виконаний не був.

Також, у зв’язку із епідеміологічною ситуацією в світі ми стурбовані питанням захисту життя та здоров’я українських політв’язнів, що утримуються в російських в’язницях. Інформацію про кроки, що здійснюються у напрямку захисту політв’язнів від пандемії корона вірусу РФ не надає.

У зв’язку із усім вищесказаним, ГО «Об'єднання родичів політв’язнів Кремля» звертається до голови Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Гайко Мааса із проханнями:

1. Нагадати українській владі про необхідність роботи над вирішенням нагальних проблем врегулювання соціальної та правової допомоги незаконно засудженим у Росії громадянам України, а також членам їхніх сімей;

2. Повідомити Офіс Президента про необхідність встановлення перманентної комунікації з рідними бранців Кремля;

3. На наступній зустрічі у норманському форматі, що відбудеться 28 серпня 2020 року актуалізувати питання звільнення українських політв’язнів в РФ.

4. Вимагати у Росії виконання досягнутих у грудні 2019 року домовленостей.

5. Наполягати на необхідності забезпечення піклування та надійного захисту життя і здоров’я українських політв’язнів в РФ у зв’язку із пандемією коронавірусу.

З великими сподіваннями на Вашу допомогу,

Родичі українських політв’язнів", — говориться в листі.

Як повідомляли «ФАКТИ», на початку серпня президенти України та Росії обговорювали питання звільнення кримських татар, яких незаконно засудили в окупованому Криму та Росії.

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