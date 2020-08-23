Журналистов передумали пускать в кулуары Верховной Рады: Разумков назвал причину

Руководство Верховной Рады Украины отказалось от намерений вернуть журналистов в кулуары парламента с началом новой сессии. Напомним, карантинный режим в парламенте действует еще с марта 2020 года.

В комментарии журналистам спикер Дмитрий Разумков объяснил, что принимая решение о либерализации пропускного режима в стенах Верховной Рады, надеялись на уменьшение количества инфицированных в Украине, однако ситуация свидетельствует об обратном.

«Если честно, надеялись, что с началом пленарной сессии мы сможем вернуться к допуску журналистов в кулуары, но пока что держим паузу, потому что вы сами видите статистику», — сказал Разумков на брифинге у здания Рады 23 августа.

По информации Интерфакса-Украина, при этом он снова пообещал, что как только ситуация с пандемией коронавируса улучшится, журналисты смогут вернуться на работу в кулуары Верховной Рады.

Напомним, 23 августа стало известно об инфицировании коронавирусом лидера фракции Юлии Тимошенко. По словам ее пресс-секретаря, состояние политика оценивается как тяжелое.

Фото golos.ua/

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