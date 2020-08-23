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Украина

В Сумах ужесточили карантин: что теперь запрещено

21:32 23 августа 2020
В Сумах ужесточили карантин: что теперь запрещено

В Сумах, которые с понедельника, 24 августа, попали в «желтую» карантинную зону, приняли решение об усилении карантинных ограничений уже с 22 августа.

Так, по решению исполнительного комитета Сумского горсовета, вводится полный запрет на деятельность хостелов, а также на посещение посторонними учреждений социальной защиты (в частности, домов престарелых).

Массовые мероприятия разрешены только религиозным организациям и объединениям совладельцев многоквартирного дома, а кинотеатрам и учреждениям культуры придется отказаться от 50% посетителей, социальная дистанция между которыми должна составлять не менее 1,5 метра.

Спортивные мероприятия, тренировки и выступления профессиональных команд будут разрешены при условии отсутствия зрителей, а развлекательные заведения, рестораны и ночные клубы смогут работать только в дневное время (кроме тех, которые осуществляют адресную доставку).

Перевозки пассажиров на общественном транспорте планируется осуществлять только на так называемых «сидячих местах».

Напомним, попавший в «желтую карантинную зону» Харьков отказался от проведения школьных линеек 1 сентября.

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