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В Сумах ужесточили карантин: что теперь запрещено
В Сумах, которые с понедельника, 24 августа, попали в «желтую» карантинную зону, приняли решение об усилении карантинных ограничений уже с 22 августа.
Так, по решению исполнительного комитета Сумского горсовета, вводится полный запрет на деятельность хостелов, а также на посещение посторонними учреждений социальной защиты (в частности, домов престарелых).
Массовые мероприятия разрешены только религиозным организациям и объединениям совладельцев многоквартирного дома, а кинотеатрам и учреждениям культуры придется отказаться от 50% посетителей, социальная дистанция между которыми должна составлять не менее 1,5 метра.
Спортивные мероприятия, тренировки и выступления профессиональных команд будут разрешены при условии отсутствия зрителей, а развлекательные заведения, рестораны и ночные клубы смогут работать только в дневное время (кроме тех, которые осуществляют адресную доставку).
Перевозки пассажиров на общественном транспорте планируется осуществлять только на так называемых «сидячих местах».
Напомним, попавший в «желтую карантинную зону» Харьков отказался от проведения школьных линеек 1 сентября.263
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