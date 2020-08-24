«Крым – это Украина»: лидеры стран мира поздравили украинцев с Днем Независимости

Пока Украина готовится отмечать 29-летие своей независимости, главы государств, главы правительств и духовные лидеры многих стран мира поздравляют руководство страны и в его лице весь украинский народ с праздником.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Одним из первых украинский народ поздравил американский лидер Дональд Трамп, который в своем письме отметил важность мирных инициатив руководства государства и противостояния пандемии Covid-19.

«Я горжусь, что США предоставили более 41 млн долларов помощи Украине в борьбе с вирусом и его экономическим влиянием. Этот День Независимости также является важным празднованием, поскольку Украина смело продолжает противостоять российской агрессии. Я аплодирую вашим усилиям по мирному прекращению конфликта на востоке Украины», — говорится в поздравлении Трампа.

Дональд Трамп также отметил, что США продолжают стойко поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины к возвращению контроля над всей ее территорией, включая Крым.

О временно оккупированном полуострове упомянул в своем поздравлении и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Германия и в будущем будет действенно и солидарно стоять бок о бок с Украиной в вопросе сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, неутомимо выступать за прекращение насилия и страданий украинцев, живущих на востоке страны. В День Независимости Украины я хочу подчеркнуть: Крым остается частью Украины», — говорится в письме Штайнмайера.

Лидер Французской Республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении пожелал украинскому народу процветания и мира. Он также отметил настойчивость и открытость Владимира Зеленского для достижения ощутимого прогресса в восстановлении мира на Донбассе.

«Эта решительная позиция, открыв путь к проведению саммита в Париже в декабре прошлого года, позволила провести ряд увольнений пленных, связанных с конфликтом, а также в последнее время принять меры по усилению режима прекращения огня», — отметил Макрон.

Он заверил, что Франция вместе с Германией и в дальнейшем будет оставаться рядом с Украиной в поисках устойчивого политического решения конфликта на востоке страны, а также отстаивать суверенитет Украины в пределах международно признанных границ.

Папа Римский Франциск по случаю Дня Независимости передал президенту Украины и всем украинским гражданам пожелания мира и процветания.

«В настоящее время, когда вы празднуете День Независимости страны в условиях эпидемической кризиса, вызванного пандемией Covid-19, я уверяю вас и ваших граждан в моей молитве и близости, чтобы в духе единения, солидарности и диалога вы строили стабильное и единое государство. Так, чтобы каждый украинец мог жить в мире, благополучии, безопасности и братстве. Пусть Господь благословит вас и всех жителей вашей страны», — говорится в письме понтифика.

«С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями народа Украины в это трудное время», — говорится в поздравлении Королевы Великобритании Елизаветы II.

Президент Республики Польша Анджей Дуда в годовщину провозглашения независимости Украины пожелал Главе Украинского государства единства и мира.

Дуда выразил радость по поводу того, что двусторонние отношения между Польшей и Украиной развиваются по-дружески, гармонично и стабильно, и роль Украины как близкого и важного государства-партнера Польши постоянно растет.

Президент Швейцарской Конфедерации Симмонетта Соммаруга, которая в этом году посетила с Владимиром Зеленским Донбасс, также передала пожелания ко Дню Независимости.

«Хорошие доверительные отношения между нашими двумя странами позволяют нам вместе решать крупные глобальные проблемы. Я все еще имею очень хорошие воспоминания о своем недавнем визите в вашу страну и очень надеюсь сотрудничать с вами для решения упомянутых проблем. Желаю вам и народу Украины счастья, процветания и всяческих успехов в будущем», — написала Соммаруга.

Также Украину с национальным праздником поздравили глава Венгрии Янош Адер, президент Словакии Зузана Чапутова, король Королевства Саудовская Аравия Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд, президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Перу Мартин Вискарра Корнехо и многие другие мировые лидеры.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Министерство иностранных дел разработало для празднования Дня Независимости Украины специальный формат — будет проведен шестичасовой онлайн-марафон.

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