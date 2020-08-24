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Украина

Не выполнены условия: Разумков объяснил, почему невозможно провести местные выборы на Донбассе

0:59 24 августа 2020
Разумков Дмитрий

Местные выборы, которые могут отменить из-за пандемии коронавируса, практически невозможно провести на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Об этом в воскресенье, 23 августа, заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков после церемонии поднятия флага перед зданием парламента в Киеве, передает ТСН.

При этом спикер отметил, что письмо Леонида Кравчука с просьбой пересмотреть запрет проведения выборов на Донбассе и в Крыму — уже в Раде. Его будет рассматривать соответствующий комитет.

Но сам спикер — против, так как считает, что 25 октября для выборов на оккупированных территориях — рано.

«Не выполнены те условия, о которых мы с вами все говорили. Я всегда говорил, выборы нужны, вопрос в том, можете ли вы их там провести, обеспечить все демократические аспекты проведения выборов, подсчет голосов, доступ всех политических сил к избирательному процессу», — сказал Разумков.

Как известно, внести изменения в украинское избирательное законодательство требовали представители России на последней встрече Трехсторонней контактной группы, после чего Кравчук оформил их требование в обращение к парламенту.

Напомним, что новый глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что ради возвращения ныне оккупированной территории Донбасса и прекращения огня нужно вести переговоры с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 8 августа ЦИК окончательно подтвердила невозможность проведения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов в Донецкой и Луганской областях. В перечень входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области. Также решено, что на территории Новоайдарской поселковой громады Счастьинского района Луганской области на части избирательных участков (№ 440 265, 440 266, 440 271, 440 272, 440 277) осуществлять организацию подготовки и проведения выборов невозможно.

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