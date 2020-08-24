- 01:57 Украина усилила охрану границы с Беларусью
- 01:37 "Путь к свободе: жители Литвы встали в живую цепь длиной 35 км в знак солидарности с белорусами
- 00:59 Не выполнены условия: Разумков объяснил, почему невозможно провести местные выборы на Донбассе
- 00:43 Спасая "бацьку" от протестов: 15-летний сын Лукашенко Коля сопровождал отца с пистолетом
- 23.08 23:56 «Крым – это Украина»: лидеры стран мира поздравили украинцев с Днем Независимости
- 23.08 23:56 Победу «Баварии» в финале Лиги чемпионов с «ПСЖ» принес... воспитанник парижан: хроника и видеообзор матча
- 23.08 23:27 Лаврова напугали "попытки Запада" реализовать в Беларуси "украинский сценарий"
- 23.08 22:38 Куда делись 80% рейтинга? Как в сети отреагировали на странный военный "спектакль" Лукашенко
- 23.08 21:51 "Мы с ними разберемся": Лукашенко назвал "красавцами" силовиков, избивавших мирных протестующих в Беларуси
- 23.08 21:32 В Сумах ужесточили карантин: что теперь запрещено
- 23.08 21:19 Где смотреть онлайн «ПСЖ» — «Бавария»: расписание трансляций финала Лиги чемпионов
- 23.08 20:45 Журналистов передумали пускать в кулуары Верховной Рады: Разумков назвал причину
Не выполнены условия: Разумков объяснил, почему невозможно провести местные выборы на Донбассе
Местные выборы, которые могут отменить из-за пандемии коронавируса, практически невозможно провести на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
Об этом в воскресенье, 23 августа, заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков после церемонии поднятия флага перед зданием парламента в Киеве, передает ТСН.
При этом спикер отметил, что письмо Леонида Кравчука с просьбой пересмотреть запрет проведения выборов на Донбассе и в Крыму — уже в Раде. Его будет рассматривать соответствующий комитет.
Но сам спикер — против, так как считает, что 25 октября для выборов на оккупированных территориях — рано.
«Не выполнены те условия, о которых мы с вами все говорили. Я всегда говорил, выборы нужны, вопрос в том, можете ли вы их там провести, обеспечить все демократические аспекты проведения выборов, подсчет голосов, доступ всех политических сил к избирательному процессу», — сказал Разумков.
Как известно, внести изменения в украинское избирательное законодательство требовали представители России на последней встрече Трехсторонней контактной группы, после чего Кравчук оформил их требование в обращение к парламенту.
Напомним, что новый глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что ради возвращения ныне оккупированной территории Донбасса и прекращения огня нужно вести переговоры с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 8 августа ЦИК окончательно подтвердила невозможность проведения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов в Донецкой и Луганской областях. В перечень входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области. Также решено, что на территории Новоайдарской поселковой громады Счастьинского района Луганской области на части избирательных участков (№ 440 265, 440 266, 440 271, 440 272, 440 277) осуществлять организацию подготовки и проведения выборов невозможно.97
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 745 мм